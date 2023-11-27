中原按揭：銀行加息壓力未除　按息是否再上料取決美息

與樓按相關的1個月港元拆息升至周一(27日)的5.53厘，創16年新高。中原按揭董事總經理王美鳳表示，臨近年尾準備年結及季節性等因素影響，港元需求增加令拆息上揚至略高於美息水平，短期內港元拆息仍會在偏高於美息的5厘多水平，待短期因素影響過後拆息才會回落。

她續稱，即使在不受季節性因素影響下，港元拆息已與美息水平接近，與樓按相關的1個月拆息處於約5厘水平，今年第4季截至今天平均1個月港元拆息為5厘，高於現時市場按息約為4.125厘，反映銀行加息壓力未解除。雖然資金成本在較高水平，亦不排除往後銀行或需因應自身資金成本及水平衡量是否需要再上調息率，但9月份銀行曾先後上調新造按息紓緩息差壓力，若果年內美國不再加息，料本港銀行未必再上調最優惠利率(P)；但若然美國在往後仍決定上調息率，港元拆息及銀行資金成本亦會因此趨升的情況下，預期本港銀行仍有機會上調最優惠利率(P)。

王美鳳指出，拆息近日趨升，供樓人士無論使用H按或P按仍未有受實質影響，因為H按已觸及封頂息，H按現以P按為基準之封頂息率計算按息，今日1個月拆息升至5.53厘，H按實際按息仍是以市場主要封頂息4.125厘計算。