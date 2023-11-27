阿里巴巴正式加入世界可持續發展工商理事會

WBCSD與阿里巴巴的合作初步將聚焦於「氣候行動」，尤其是尋找創新方法，借助阿里巴巴的平台開展廣泛的減碳活動，並與WBCSD成員合作制定「避免碳排」框架和方法。

WBCSD總裁兼首席執行官Peter Bakker表示，熱烈歡迎阿里巴巴集團加入WBCSD，他們對可持續發展和減碳的承諾，與理事會致力為全球90億人締造更美好世界的願景相一致。阿里巴巴作為亞洲最大的電商及數字科技企業，其獨特定位將為合作帶來寶貴平台和科技能力。

阿里巴巴集團首席財務官兼可持續發展管理委員會主席徐宏表示，阿里巴巴致力於負責任的企業實踐和環境保護，努力與各行各業的夥伴攜手合作，為各利益相關者創造持久、廣泛且具影響力的價值。很高興能與WBCSD合作，推進氣候行動以及其他舉措，為淨零排放和可持續的未來作出貢獻。

阿里巴巴承諾不晚於2030年實現自身營運碳中和，並提出「範圍 3+」的概念，即利用其數字科技和平台優勢，帶動更多利益相關者共同推動低碳產品、服務和行為。於截至2023年3月31日止財年，阿里巴巴實現「範圍 3+」減碳2,290.7萬噸。