中港證監會在成都進行稽查執法聯合培訓

香港證監會與中國證監會上周在成都舉行第十五次定期高層執法合作會議及為期三天的稽查執法聯合培訓，為新冠疫情後，首次兩會現任執法部門負責人面對面交流及實體培訓。證監會法規執行部執行董事魏弘福(Christopher Wilson)表示，伴隨着兩地證券市場互聯互通趨勢的進一步加強，期望兩會執法部門繼續深入開展跨境執法合作，持續推動雙邊和多方合作新模式，積極探索打擊跨境證券違法犯罪活動的新路徑，使得香港與內地證券市場的跨境執法與合作向新階段發展，攜手保護兩地投資者的合法權益，共同維護兩地資本市場的健康發展。

雙方在會上除了相互通報今年以來各自的執法工作重點、趨勢和進展以及執法合作成果以外，亦深入討論兩地之間的協作機制，更加有效地打擊跨境證券違法犯罪行為。

兩會執法部門還就多項跨境執法合作具體事項進行了研討，包括通報了雙方重要執法合作個案的調查進展，以推動兩會對彼此重大案件的協查進程；分享交流兩會有關反洗錢工作的經驗。同時，兩會執法部門與內地公安部經濟犯罪偵查局和香港警務處商業罪案調查科的高級代表還就根據各自法定職能加強針對證券經濟罪行的執法合作進行了充分交流。

為期三天的稽查執法聯合培訓得到了來自證監會、廉政公署、香港執法部門和會計及財務匯報局的50多名執法人員，以及來自中國證監會及其派出機構和內地公安機關的90多名執法人員的積極參加。此次培訓涵蓋內容包括案件線索分析和調查的內部合作，以及上市公司舞弊和信息披露違法、市場操縱、中介機構失當行為等類型的案件調查的重點、策略及經驗。