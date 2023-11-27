歐冠昇：沙特研究所來港辦峰會　加強全球投資者及企業交流

他坦言，目前市場環境「有點艱難(little bit tough)」，包括地緣政治局勢緊張、高息、經濟放緩等多項不明朗因素，但近期不少國際大企及高層來港，能更了解香港現時市場最新狀況，對企業未來部署發展計劃非常重要。香港近年不斷改革市場制度，已逐步發展成新經濟中心。

他指，面對宏觀經濟挑戰，有需要透過提升平台功能，以與各方保持聯繫，亦已努力加強與中東在內的不同持份者聯繫，包括正物色投資機會的金融機構，期望能有合作機會。同時正與政府研究提升股市流動性的不同措施，強調明白交易所在連繫實體經濟的責任，確保市場具吸引企業的能力，方能帶動就業、社會發展。

就與中東的合作，他提到，港交所已將沙特交易所納入為認可交易所名單，而短期內亦會有首隻沙特交易所買賣基金(ETF)在港交所上市，為亞洲首隻中東ETF。