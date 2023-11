沙特研究所來港辦峰會　看中香港亞洲樞紐地位

總部在沙特阿拉伯的未來投資倡議研究所(FII Institiute)將於下月7至8月首次到亞洲地區舉行峰會,選址香港,且與香港交易所、港府合作。該研究所行政總裁指Richard Attias稱,香港和沙特阿拉伯均是文化集中地,又是不同市場的「超級聯繫人」,看中香港是亞洲的樞紐,而且極具吸引力的商業環境、創新和創業生態系統,來港舉辦峰會「無任何挑戰(not a single challenge)」。

他指出,香港具有多項優勢,包括地理位置優越、簡單稅制、低稅率、完善法制、資金自由流動、英語水平高等,香港亦有世界級交易所及出色的銀行系統,故在初期階段,已視香港為選擇,並在去年港交所主席史美倫及行政總裁歐冠昇在當地出席FII會議時,已向其表達來港舉辦峰會的興趣。同時透露,FII明年將會到不同大洲舉行峰會,包括拉丁美洲。

他指,商業活動前提是大家有信任,而面對面交流是建立信任重要渠道,認為舉辦峰會能匯聚不同持份者,讓大家自由交流。不過,坦言在中美「冷戰」下,香港有挑戰,但在APEC會議後,中美關係有所改善,認為「和平是走向繁榮的必經之路」,而香港是「世界上最和平的地方之一(one of the most peaceful place in the world)」。