【借錢難】港地產商明年1800億貸款到期　有乜辦法避劫？

本港地產市道不振，資產價格下跌，令債台高築的地產商雪上加霜。外媒指，香港地產商明年有創紀錄的234億美元(約1,825億港元)銀行貸款到期，但未必全部都能夠從銀行取得新融資，需要轉而向家族辦公室、私募基金等非銀行機構「度水」。

明年物業估值勢下調

報道預期，在未來幾個月，當香港的商業大廈空置率由第三季的15.8%再度上升，以及明年企業公布全年業績，地產商需要為投資物業的價值重估，屆時新估值下跌，都令地產商的財務問題更加嚴重；而銀行亦有機會因貸款內的物業重估，影響資本合規問題，而需要出售貸款，屆時這些非銀行機構便可從中得利。