【借錢難】港地產商明年1800億貸款到期 有乜辦法避劫？
2023年11月27日 20:45
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本港地產市道不振，資產價格下跌，令債台高築的地產商雪上加霜。外媒指，香港地產商明年有創紀錄的234億美元(約1,825億港元)銀行貸款到期，但未必全部都能夠從銀行取得新融資，需要轉而向家族辦公室、私募基金等非銀行機構「度水」。
然而，該報道舉例的「香港地產商」都是內房企業，分別是雅居樂(03383)，今年8月以20厘的高息借入高達8.94億元；以及碧桂園(02007)亦於今年4月從Flow Capital(HK)取得9億元貸款。翻查資料，該兩筆貸款俱以香港物業作抵押。
這些非銀行機構據報都想染指香港的物業，覷準資金緊缺的地產商。惟目前他們的生意仍在初期階段，詢問多，落實的個案少。有指柏衞資本管理夥同靄華押業信貸(01319)就成立了3億美元基金，來為「水緊」地產商服務。
明年物業估值勢下調
報道預期，在未來幾個月，當香港的商業大廈空置率由第三季的15.8%再度上升，以及明年企業公布全年業績，地產商需要為投資物業的價值重估，屆時新估值下跌，都令地產商的財務問題更加嚴重；而銀行亦有機會因貸款內的物業重估，影響資本合規問題，而需要出售貸款，屆時這些非銀行機構便可從中得利。
不過，有分析員對本報表示，本地一線地產商通常都債務較低，信和置業(00083)更是持有淨現金。另外，雖然恒地和新世界債務較高，但兩者都有家族大股東支持，後者更於近日已完成出售新創建(00659)套現，短期風險不高。較高危的相信都是內地發展商，或一些管理較差的本地中小型發展商。