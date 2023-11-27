浪翠園兩房僅售408萬　呎價8553元

大型私人屋苑呎價「8字頭」有交易，深井浪翠園兩房單位，放盤約半年累減72萬元，終以408萬元售出，呎價約8,553元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林潤強表示，鴨脷洲海怡半島33座中層D室，實用面積約521方呎，兩房間隔，叫價約820萬元，並獲用家承接，議價後累減約98萬元，以722萬元成交，呎價約13,858元。

●中原陳凱超指，西灣河嘉亨灣1座中層B室，實用面積約673方呎，套三房間隔，原先開價1,700萬元，放盤多時，最近下調叫價至1,550萬元，最終以1,492.8萬元沽出，累減207.2萬元或約12%，呎價約22,181元，新買家為用家。

●美聯鄭琨稱，西灣河鯉景灣逸康閣中層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，望內園景及有裝修，原先叫價約為780萬元，累減約110萬元，獲同區客以670萬元購入，呎價約13,701元。

●中原林龍南表示，北角百福花園11月暫錄約4宗買賣，屋苑百喜閣高層B室，實用面積約543方呎，兩房雙套房間隔，9月放盤開價708萬元，最新以620萬元沽出，累減88萬元或約12%，呎價約11,418元。

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九龍區

●美聯林海成稱，荔枝角曼克頓山3座高層C室，實用面積約558方呎，兩房間隔，望海景，開價980萬元，減價至915萬元連約沽出，呎價約16,398元。

●中原黃家全指，西南九龍帝峯．皇殿一個低層B室，實用面積約1,014方呎，套三房加儲物房間隔，另設工人套房，以1,843萬元沽出，呎價約18,176元。

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新界區

●美聯陸康誠表示，深井浪翠園4座高層D室，實用面積約477方呎，兩房設計，享山景，半年前以480萬元放售，其後下調叫價至440萬元，近日獲區內首置客議價後以408萬元承接，較最初開價累減72萬元，呎價約8,553元。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園金竹東路雙號屋，實用面積約891方呎，三房間隔，享舒適景致，以1,120萬元易手，呎價約12,570元，原業主於1997年以336萬元買入，持貨約26年帳面獲利784萬元，期內升值約2.3倍。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍盛薈2座南翼低層C室，實用面積約784方呎，套三房間隔，望山景，放盤10個月，叫價1,400萬元，最終以1,170萬元沽出，呎價約14,923元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢匡湖居五期A段雙號屋，實用面積約1,406方呎，四房雙套房連工人房間隔，連約373方呎花園，享湖景，叫價3,000萬元，物業終減400萬，以2,600萬元成交，減幅約13.3%，呎價約18,492元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋寶盈花園1座高層D室，實用面積約591方呎，三房間隔，附裝修，5月未補價第二市場放盤叫價728萬元，累減88.2萬元，去年度白居二客上「尾班車」，以639.8萬元購入，呎價約10,826元。

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