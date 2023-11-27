融創中國售上海項目15.625股權　代價25萬億人幣

上海亞龍項目位於上海市黃浦區肇方弄以東、方浜中路以南、松雪街以西、復興東路以北處508-514號街坊地塊，佔地面積約為9.6萬平方米，總建築面積約為43萬平方米，住宅總可售面積約為22.8萬平方米。

為了釐清及解決上海亞龍項目現有債務問題以滿足華融借款的合作前提條件，於二零二三年十一月二十七日，上海顥軒、上海融創(公司的全資附屬公司)、杭州西奧訂立協議，據此，杭州西奧同意通過重組安排受讓目標公司的15.625%股權及債權。代價約為25億元人民幣(下同)，其中約24億元將由現有債權債務進行沖抵，剩餘約1億元將由杭州西奧代上海顥軒償還欠付新湖中寶的債務。

緊接交割及股權重組完成後，該集團、新湖中寶、杭州西奧與星原方將分別持有目標公司25%、50%、15.625%及9.375%權益，目標公司將成為該公司的聯營公司。