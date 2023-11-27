天水圍上車盤料周末首輪賣樓　將軍澳項目增現金回贈

新界區將有大型新盤展開銷售，天水圍上車樓盤將於日內加推單位，預計周末展開首輪賣樓。其他在售項目亦積極增加優惠吸客，將軍澳現樓新盤增設現金回贈。

●天榮站YOHO WEST擬日內加推 料周末首輪賣樓

新地代理總經理胡致遠表示，項目示範單位自上周開放以來，截至昨日(27日)已錄得超過3萬參觀人次，地區分布以新界區佔約7成最多，當中佔逾半數來自屯門、元朗及天水圍。

他續稱，上周加推向南望天水圍公園景觀單位後，收到不少查詢，亦有客戶對向北的高層戶感興趣，集團會與合作夥伴進行商討，有機會在銷售前推出新一張價單。

●睿峰夥美聯推置業優惠 首3名買家獲家具禮券

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，與美聯物業合作推出置業優惠，經由該行選購指定兩房戶的首3名買家，可獲贈1.88萬港元的家具禮券，總值5.64萬元。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起至12月31日，透過該行購入項目指定兩房單位，即可獲得上述優惠。他續稱，今年第三季一手成交錄約2,091宗，連跌兩季，但隨着10月底政府公布減辣，新盤推售步伐有所加快，估計12月新盤交投有望升至逾千宗，相信第四季一手成交量有望回升至約2,300宗水平。

該行高級營業董事謝嘉誠表示，該盤今日開放全新兩房連家具裝修示範單位，單位為東翼25樓C室，實用面積489方呎，兩房梗廚設計。項目已屆現樓，買家可即買即住，料吸引上車客、換樓人士及投資客追捧。

●海茵莊園增優惠 90日內付清樓價再獲8%現金回贈

●啟德維港1號再沽兩伙 440呎兩房戶836.9萬成交