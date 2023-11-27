美股道指跌32點　港股夜期低水

美股3大指數周一早段受壓，道指跌32點，報35,357點；標指跌10點，報4,548點；以科技股為主的納指跌37點，報14,213點。港股夜期報17,482點，跌80點；低水43點。

美股最新一季業績期表現不俗，令市場對於明年股市表現更加期待。德意志銀行估計，明年標指有望升至5,100點，相當於較目前水平上漲約12%，該預測暫時是各大行之中最牛。德銀指出，即使美國經濟將陷入短暫及溫和的衰退，亦無阻企業盈利增長，料標指成分股企業盈利將增加一成。

德銀指出，假如企業盈利如按照設想中的情景恢復增長，美股的估值將會在區間頂部受到支撐。在此之前，美國銀行研究部亦估計，明年標指將會達到5,000點。

外媒引述消息指，以維權投資風格聞名的激進對沖基金Elliot斥資逾20億美元購入Crown Castle的股份，後者是一家在美國營運房地產及出租通訊設備項目的公司。Crown Castle股價早段曾升3.87%。

MLIV Pulse調查顯示，大多數金融業界人士對於環保、綠色能源類股票的看法負面，並預期綠色股票的拋售潮會持續至明年。有57%的受訪者預期，全球潔淨能源交易所買賣基金(ETF)將於明年延續跌勢。背後原因包括資本密集的新能源行業受到高息環境衝擊，許多項目都出現延遲。

更重要的是，大多數受訪者都看淡新能源汽車股，並且預期該板塊會是下一個即將陷入跌勢的綠色資產。其中，有近一半人認為，特斯拉(Tesla)明年會跌出標指前10大成份股。