東方日報B1：港銀行水緊　P息勢漲樓市愁

港元周一(27日)升上今年高位之際，港元拆息(HIBOR)全線向上，周一隔夜拆息升至10月初以來高位，與樓按相關的一個月拆息更連升7日，刷出2007年之後新高。地產按揭業界認為，香港銀行仍有加息壓力。雖然也有大型投行預計，美國聯儲局不會再加息，甚至會在明年第三季啟動減息，屆時有望利好港股，惟始終遠水難救近火，眼前企業年關難過！

港元隔夜拆息周一報5.10988厘，創10月以來新高；一周及兩周分別升至5.42381厘及5.46161厘。一個月拆息連升7日，升至5.53411厘，創2007年10月以來新高。反映銀行資金成本的3個月拆息升至5.70768厘，創2001年初以來新高。長息方面，6個月及一年期拆息分別升至5.64095厘及5.6431厘。

與此同時，港元一度高見至7.7859兌每美元，為年內高位，之後回至7.79水平。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，臨近年尾準備年結及季節性等因素影響，港元需求增加令拆息上揚至略高於美息水平；今年第四季截至周一平均一個月港元拆息為5厘，高於現時約為4.125厘的按息，反映銀行加息壓力未解除。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，如拆息持續高位橫行，不排除港銀再多一次上調最優惠利率(P)。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝則指出，年底已是銀行按揭業務的尾聲，利率一般較為穩定。而樓市持續疲弱，在高息背景下，銀行轉按市場受重創，整個市場的轉按申請已下滑約七至八成，因此短期銀行未必會進一步加息。隨着新一年展開，銀行須再追趕按揭業務目標，踏入明年銀行須重新「跑數」，料業界將重新上調回贈優惠以刺激市場。

惹人憂慮的是，雖然最新一份施政報告為樓市「減辣」，花旗集團中國香港地產業研究主管楊海全向媒體表示，利率高企導致「減辣」效用被打折扣，預計要到2025年樓價才觸底。

市場水緊，港股周一高開118點，報17,677點，已是全日高位，恒生指數之後一度跌最多201點，低見17,358點，午後收復部分失地，收市報17,525點，跌34點或0.19%，兩連跌累挫385點。國企指數報6,025點，跌15點或0.26%；科技指數報4,031點，升6點或0.17%。港股總成交淡靜，僅759.62億元，沽空比率為18.27%；「北水」經滬深股通淨買入3.48億元。

滙豐環球研究看好明年全球通脹稍回落，加上環球央行開始減息，有望改善明年投資環境，予恒指明年目標價19,890點，較周一收市有逾13%的潛在升幅。