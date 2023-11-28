林嘉麒：旅遊業經營狀況勝2019年　呢隻旅遊股動力足...

環球股市近期受惠於美國國債回調而利好，投資者風險胃納上升，中長線會因而增加股票持倉比例，理論上會利好股價市場尤其是估值低於平均水平的港股。

集團成功利用地鐵及市內公交汽車龐大的流量，線下獲客業務為集團月付費用戶作出重大貢獻。線下渠道方面，擴闊於下沉市場的覆蓋範圍。年付費用戶和月均付費用戶均創下歷史新高。年付費用戶達到2.25億，同比增長12.1%；月均付費用戶4420萬，按年增長20.1%，相較2019年同期增48.3%。

同程旅行期內主營業務訂單量及收入升幅創新高，其中交通票務收入增長70.3%至16.80億元，機票量與2019年同期相比增加超過30%。住宿預訂線下業務增長37.7%至11.27億元，酒店間夜量與2019年同期相比增長100%。集團充份了解到旅客新的旅遊喜好，現時更願意探索不同的旅遊景點和目的地，感受不一樣的旅遊體驗，因此以靈活的業務策略，包括拓寬獲客渠道、豐富產品及服務、強化集團品牌、並推動行業數字化，達至多贏局面。同時，通過各種線上線下方式拓寬獲客渠道，形成多元化的流量來源。例如深化與騰訊的戰略合作夥伴關係，與QQ瀏覽器為用戶提供同程旅行在微信小程式上的旅遊產品，另外會與騰訊文檔合作，針對年輕用戶提供定制的旅遊內容。科技發展上，有藝龍酒店科技以輕資產模式，通過品牌、技術、行銷等八大板塊深度賦能住宿行業。集團在其酒管網絡中加入更多特許經營酒店，以進一步擴展酒店管理業務。截至2023年9月，藝龍酒店科技平台上已開業酒店超1200家。展望未來，國家旅遊業發展在需求帶動下有著強而有力的增長，而同程旅行充分利用多元化流量來源，從而穩固市場地位。從近期股價表現，似乎沒有反映此旅遊股的真實價值，投資者要多加關注留意。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)