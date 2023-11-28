廖嘉豪：美債孳息率有望持續走低

美國國債價格受惠較預期弱的CPI數據、油價持續下跌以及債市上升動力逐漸建立，債市收益率有望繼續走低。

美國國債價格上升勢頭或會在12月繼續。國債利率每走低5至10個基點，就愈觸發市場擔心錯過鎖定高實際(和名義)利率的機會。主要利好美國國債因素是數據繼續較預期弱，美國10月份CPI遠低於市場預期，亦是今年10次中第6次整體非季節性調整CPI低於CPI定價市場的水平。花旗分析員認為，鑑於目前市場對通脹前景較負面的觀點，通脹下行壓力有可能在2024年繼續令市場意外。如果成事將持續利好美國國債收益率走低。因為儘管美國國債供應增加，但投資者將重新評估美國國債在低通脹環境下的吸引力。雖然市場已預期較溫和的通脹環境(市場最新預期美國2024年12月CPI按年上升2.32%，比10月美國國債利率峰值時的市場預測2.46%低)，但包括短期的實際收益率仍然過高。

花旗分析員認為市場對通脹分項黏性部分持續高企的共識或會受到挑戰，亞特蘭大聯儲的高頻(彈性)和低頻(黏性)CPI分項均持續走低(如CPI通脹分項的價格每4.3個月內經常變動，亞特蘭大聯儲將界定該分項為彈性通脹，價格每4.3個月內較少變動的則歸類為黏性通脹)。2023年10月份CPI的彈性分項已按年下跌0.27%，而黏性分項按年升幅亦放緩至4.95%，是2022年4月以來最低，而最新的租金走勢反映住房通脹應會減弱至2024年。

能源價格疲軟應加大收益率下行壓力。油價11月下跌正幫助國債價格走高。油價走低除反映全球需求疲弱外，亦與通脹預期有關，儘管通脹盈虧平衡點已經下跌(10年期為2.30%，而上個月和今年3月初為2.5%)，但花旗分析員認為，由於全球經濟增長面臨下行風險，實際利率也應下跌。

美國國債在10月份的拋售和隨後的反彈與2018年和2022年利率在10月/11月見頂時的情況非常相似。花旗分析員認為債價由跌轉升的動力或會持續，尤其現階段的債價升勢有更多較預期弱的數據支持。然而，債價反彈步伐或會放緩。花旗分析員的跨資產模型顯示10年期美國國債收益率的公允價值水平約為(或略低於)4.52%水平。持續的沽空債市平倉活動及新建看好債市倉位可以令10年期美國國債收益率在低於花旗分析員的公允價值下繼續下滑。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪