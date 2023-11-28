烯石電車新材料發行1.094億股以清償欠付費用

其中，向Tycoon Partner Holdings Limited(認購人I)發行1億股，每股認購價0.405元，較上日收市價0.4元溢價1.25%，總金額4,050萬元，由認購人I通過抵銷本金額4,050萬元的承兌票據向公司結清。

向Chen Stephen Hing Ming(認購人II)發行800萬股，每股認購價0.405元，總金額323.7萬元，全額抵銷公司欠付認購人II的貸款之未清償總額41.5萬美元。

向Dave Gentry擁有的Redchip Companies Inc.(認購人III)發行140萬股，每股認購價0.418元，較昨日收市價0.4元溢價4.5%，總金額58.5萬元，全額抵銷未清償費用7.5萬美元，而公司欠付認購人III的所有其他債務亦應抵銷，包括根據投資者關係協議或該協議項下認購人III對公司的任何先前申索。

緊隨完成後，認購人I、認購人II及認購人III於公司持股分別為0.89%、0.16%及62.4%。