道指跌56點　金價企穩2000美元

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.2%，報103.19；港匯見7.7881；離岸人民幣(CNH)報7.1605；美元兌日圓處148.43；歐元報1.0958，英鎊報1.2634。金價處2,013.88美元。布油報80.03美元，紐油報75.12美元。比特幣(Bitcoin)跌0.5%，報3.72萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水50點。

●道指收報35,333點，跌56點或0.16%；標指收報4,550點，跌8點或0.2%；納指收報14,241點，跌9點或0.06%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,514點，跌45點或0.26%。

●11月恒生指數夜期收報17,517點，跌45點，低水8點，成交12,385張。

●紐約期油收報每桶74.86美元，跌0.68美元或0.9%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.98美元，跌0.6美元或0.74%。

●紐約期金收報每安士2,012.4美元，升9.4美元或0.5%。

●英國富時100指數收報7,460點，跌27點或0.37%；德國DAX指數收報15,966點，跌63點或0.39%；法國CAC指數收報7,265點，跌27點或0.37%。

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