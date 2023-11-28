信用卡交稅賺現金回贈　即睇銀行優惠！

繳稅季節又殺到，除了傳統的交稅方式、善用電子支付以外，也可以考慮使用信用卡交稅。信用卡交稅的好處，是可以待卡數到期前才找數，變相延期1個月繳款，還可以賺取現金回贈。以下綜合部分銀行信用卡交稅推廣，供大家參考。(註：最終條款一切以銀行公布為準)

大新

客戶於2023年12月28日或之前，憑大新信用卡於網上理財或流動理財的繳費服務成功交稅並達指定累積金額，可享高達500港元現金回贈。另在今年12月15日或之前，以QR Code經大新WhatsApp Business官方帳戶登記並交稅達20,000元或以上，可獲享額外100港元快閃優惠。

花旗銀行

客戶於即日至2024年2月29日的推廣期內，累積零售簽帳金額滿3,000元，透過Citi PayAll或網上理財繳稅滿指定金額，以指定Citi信用卡交稅即可賺高達500元簽帳回贈。

星展

用戶登記及經DBS digibank HK流動應用程式或星展iBanking網上理財星展即時繳交政府帳單，包括稅單、地租及運輸署帳單，即可享現金獎賞高達500元。當中包括了兩項額外獎賞，包括明年1月底前繳款可獲贈的50元早鳥獎賞；以及首次使用電子直接付款授權(eDDA)並累積存入10萬元或以上再繳交政府帳單，可額外享50元現金獎賞。優惠期至2024年4月30日。

中銀香港

用中銀信用卡繳交稅款滿指定金額，並累積合資格簽帳滿1,000元或以上便有優惠，繳稅額達30萬元或以上，現金回贈達500元。推廣期至2023年12月29日。

東亞

於今年12月30日或之前，憑東亞信用卡累積合資格零售簽帳滿2,000元，再透於網上交稅、交水電煤、學費及保費等累積滿指定金額可享優惠，如交稅金額達到25萬元或以上有500元現金回贈。