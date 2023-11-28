鄧聲興：雙重利好因素支持 藥明生物值得期待
2023年11月28日 10:01
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藥明生物(02269)作為全球領先的生物藥合同研究、開發及生產組織(CRDMO)平台，為藥企和生物技術公司提供一站式端到端服務，涵蓋發現、開發以及生產生物藥。
集團作為全球領先的生物製劑CDMO產業龍頭，客源大多為歐美大藥廠。早前中美關係緊張，令其上半年在研實驗項目下跌一半。隨着中美關係，在「習拜會」後有機會略為改善，集團CRDMO商業模式持續兌現，後端CMO專案有望持續放量。
集團最近分拆旗下藥明合聯(02268)上市，以招股價中間價20.25港元計算，集資淨額約34.23億元，約67%用於在新加坡興建生產設施，以及擴大於內地的抗體中間體產能，以進一步擴大生產能力；約23%用於有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會，以擴大技術平台及服務類型；約10%用作營運資金及其他一般公司用途，分柝有利體現價值。中美關係緩和再加上分柝旗下藥明合聯，集團前景值得期待。股價上望阻力位53元；支持位40元。
意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)