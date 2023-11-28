鄧聲興：雙重利好因素支持　藥明生物值得期待

集團作為全球領先的生物製劑CDMO產業龍頭，客源大多為歐美大藥廠。早前中美關係緊張，令其上半年在研實驗項目下跌一半。隨着中美關係，在「習拜會」後有機會略為改善，集團CRDMO商業模式持續兌現，後端CMO專案有望持續放量。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)