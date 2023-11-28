差估署：10月私宅售價指數再挫2.16%　創逾6年低位

本港住宅樓價持續下滑，差餉物業估價署周二(28日)公布的臨時數據顯示，2023年10月私人住宅售價指數報321.4點，按月再挫約2.16%，已連挫6個月，累跌約9.26%，指數並為2017年3月後最低，而今年首10個月則已累跌約3.97%。值得留意，10月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，已低出約19.27%。

10月兩類面積單位售價指數走勢，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位指數跌幅較明顯，最新報322.7點，按月挫約2.15%，亦連挫6個月，該指數為2017年2月後的逾6年半最低。今年首10個月累挫約3.93%。

至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，最新報286.9點，按月下調約1.95%，亦已連跌6個月，為2017年3月後最低，今年截至10月，更大幅累挫約4.81%。

此外，據該署臨時數據，今年10月各區實用面積431方呎以下細單位平均呎價全部下挫、其中以港島區跌幅較大。

該區平均呎價跌穿1.4萬元水平，最新報約13,067元，按月顯著下跌約7.98%，為2016年8月後的逾7年最低，今年首10個月則已累挫約5.04%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約561萬元。

至於新界區細戶平均每方呎售價最新報約11,132元，按月挫約2.25%，累挫兩個月，為2017年7月後最低。而今年截至上月亦已累跌約6.59%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價478萬元。

不過，上月九龍區細單位平均每方呎售價最新報約11,628元，按月下跌約1.56%，已連挫6個月。今年首10個月累跌約7.74%，以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價險守約500萬元。

此外，10月私宅租金指數報186.3點，按月再上升約0.32%，已連升9個月，今年首10個月則累漲約6.15%，走勢明顯大幅跑贏樓價。