【高盛推介】美團業績公布前連跌3日 獲資金吸納
2023年11月28日 10:58
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於今日(28日)收市後公布業績的美團，上周五起失守110元水平，昨日跌約0.6%。今早高開約0.6%後隨即倒跌。現報106.8元，跌約1.7%，跌幅較大市深。市場料美團今年第三季，非國際財務報告準則經調整溢利介乎48.23億至56.95億元人民幣，按年增加36.7%至61.5%，並將關注包括到店業務競爭等的最新業務指引進展。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金吸納，上周四至本周一共錄得約1,700萬元資金流入。淡倉於上周五錄得約140萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
由於業績公布後股價或會波動，因此投資者在部署時應注意產品條款，並因應投資取態選擇產品。
美團購20962，行使價128.1元，2024年03月25日到期，實際槓桿7.5倍，輕微價外、高敏感度。
美團購20361，行使價120.1元，2024年06月25日到期，實際槓桿4.9倍，貼價。
美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比率11.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團沽18411，行使價88.83元，2024年07月23日到期，實際槓桿4.2倍，3個月期以上最高槓桿產品之一。
美團沽18458，行使價113.4元，2024年04月23日到期，實際槓桿4.0倍，貼價。
美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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