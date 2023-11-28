為應對內房不良貸款　內銀明年或需撥備近7000億

近日傳出內地將推出多項救房企措施，監管機構據制定一份有資格獲得銀行支持的公司名單草案，更可能要求銀行向開發商提供無抵押貸款，勢令受到不良貸款飆升及淨息差下跌的內銀雪上加霜。報道引述銀行內部人士稱，銀行目前正評估降低增長目標及裁員等選項。

報道又引述一位銀行高層稱，一家城市商業銀行正在為下財年設定較低的目標，理由是優質貸款者的競爭激烈，難以提高貸款規模及收入。據指，有小型貸款機構已開始裁員，其中一間計劃今年削減貸款部門中400個職位的50%。

內地向來會以「窗口指導」方式向銀行以調控金融機構的動向，有銀行家透露今年這些指導會議變得更頻繁。

高盛集團認為，中國對銀行加大對發展商融資力度的最新指導意見，可能會使該行業的不良貸款率上升21個基點。摩根大通近日也發出警告，指若然推動發放無擔保貸款將是一個冒險舉措，並引發人們對國民服務和信用風險的擔憂。標普全球評級於報告中表示，中國城投債務重組可能對地方銀行造成2.2萬億元人民幣的資本衝擊。