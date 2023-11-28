BIS總裁：亞洲有處理金融危機經驗　有助應對未來挑戰

國際結算銀行(BIS)總裁卡斯滕斯(Agustin Carstens)表示，亞洲在過去10年間一直擁抱金融數碼創新，發展包括數碼認證、電子支付平台等，令數以億計的人進入金融體系；近期亞洲面對增長放緩、人口老化、氣候變化等問題，而亞洲在過去應對金融危機的經驗，則有助應對挑戰。

卡斯滕斯在出席「金管局與國際結算銀行(BIS)高級別會議」時稱，自亞洲金融危機後，亞洲各國政府建立穩健、宏觀的金融政策，以確保金融體系穩定，同時有助應對疫情後對高通脹環境。

BIS在1998年在港設立亞太區辦事處。卡斯滕斯指，過去25年間，亞洲經濟平均增長率達5.5%，佔同期全球經濟增長2/3；全球經濟佔比更由30%飆升至45%。全球5大經濟體中，亞洲亦佔有3席，包括中國、日本和印度。亞洲人均GDP亦由1998年的不足4,000美元，增至現時的1.8萬美元。

卡斯滕斯補充，各國在新冠疫情期間的刺激政策力度過大，加上俄烏戰爭推高大宗商品價格，導致2021年通脹快速飆升；雖然環球央行已迅速應對，致力將通脹控制在2%至3%的目標區間，但目前核心通脹仍然偏高，相信經濟活動將「無可避免地減慢，令經濟快速反彈並不容易」。

他預期，未來一段時間將處於高通脹、低增長的環境，指「抗通脹將會是一條漫漫長路」，相信環球經濟仍處於正確軌道。

各國央行均認為，利率會長時間維持高水平，同時勞工市場緊張，大多預計通脹要到2025年才能回到目標水平。