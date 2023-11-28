萊坊：今年樓價睇跌逾5%　港按息或續升

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，差估署樓價指數反映二手樓價，10月按月再跌約2.2%，5至10月已合共下跌約9.3%，令今年原先上升的樓價倒跌約4%。高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價繼續向下。雖然施政報告對印花稅減辣，但購買力需要更長時間釋放，市場欠缺信心，預計樓價2023年全年樓價將下跌5至6%，住宅樓價面對阻力仍然很大，樓價於明年上半年仍有機會再下跌3至5%。

雖然美國12月加息機會不大，但相信加息周期仍未完結，預計高息因素到明年下半年才會淡化，而今年香港按息仍有機會輕微上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

近期整體成交量已回落至通關前的低水平，市場整體購買力嚴重不足，預計全年一、二手成交量約48,000宗水平。

發展商最近開始大幅減價去貨，受貨尾囤積影響，相信推盤時會針對買家在現金流及回贈方面的考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

政府高才通計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求有剛性支持，相信今年餘下時間租金走勢保持平穩，預計全年上升約8%，明年仍會平穩向上，料再升約5%。