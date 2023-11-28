中植爆煲投資者血本無歸 專家估算損失高達4368億
2023年11月28日 12:40
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內地民營資產管理公司中植集團自爆資不抵債後，再遭內地立案查。外媒引述法律人士估計，中植系投資者可能要承擔損失高達560億美元(約4,368億元人民幣)。
中植集團早前指，其負債本息規模約4,200億至4,600億元人民幣。外媒訪問了上海Leaqual律師事務所律師Ying Yue指，投資者將損失超過3/4現金，而高達4,600億元人民幣的債務中只能收回1,000億元人民幣，而類似案例的投資回收率遠低於23%。根據其他案件的經驗參考，他預計法庭審理過程將會緩慢而漫長。
中閱資本創辦人孫建波則表示，不良資產通常會以70%的折扣出售。根據外媒計算，意味着投資者可能會收回約13%的資金。
報道又指，像中植集團般的影子銀行經常匯集家庭儲蓄來提供貸款並投資於房地產、股票、債券和大宗商品。儘管近年競爭對手信託公司紛紛降低風險，但中植及其附屬公司，尤其是中融國際信託公司仍向陷入困境的房地產開發商提供融資，並搶購了中國恒大集團(03333)等公司的資產。
中植集團成立於1995年，總部位於北京，在繁盛時期資產超過1萬億元人民幣。