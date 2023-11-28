中植爆煲投資者血本無歸　專家估算損失高達4368億

內地民營資產管理公司中植集團自爆資不抵債後，再遭內地立案查。外媒引述法律人士估計，中植系投資者可能要承擔損失高達560億美元(約4,368億元人民幣)。

中植集團早前指，其負債本息規模約4,200億至4,600億元人民幣。外媒訪問了上海Leaqual律師事務所律師Ying Yue指，投資者將損失超過3/4現金，而高達4,600億元人民幣的債務中只能收回1,000億元人民幣，而類似案例的投資回收率遠低於23%。根據其他案件的經驗參考，他預計法庭審理過程將會緩慢而漫長。

中閱資本創辦人孫建波則表示，不良資產通常會以70%的折扣出售。根據外媒計算，意味着投資者可能會收回約13%的資金。

中植集團成立於1995年，總部位於北京，在繁盛時期資產超過1萬億元人民幣。