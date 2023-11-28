【高盛推介】比亞迪繼續下跌

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周五跌至220元水平後，昨日(27日)跌約2.8%，今早(28日)繼續下跌，最低見218.2元。現報218.4元，跌約1.7%。有券商指比亞迪將受惠於產品組合升級及垂直整合策略，料其成本得以控制，每輛汽車盈利將持續擴張。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於近期獲資金積極吸納，上周三至本周一皆錄得資金流入，合共約2,850萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四至本周一共錄得約190萬元資金流入。

比迪購19488，行使價275.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿10.7倍，行使價290元以下、3個月期以上、街貨低於10%產品最高槓桿。

比迪牛61142，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率19.5倍，高槓桿。

比迪沽16513，行使價180.7元，2024年03月19日到期，實際槓桿7.4倍，低面值、高槓桿。

比迪沽21115，行使價211.8元，2024年07月16日到期，實際槓桿4.2倍，貼價。

比迪熊51594，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率4.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

長汽購17904，行使價10.3元，2024年02月21日到期，實際槓桿4.3倍，貼價

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