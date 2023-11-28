利嘉閣：本港樓價跌勢轉急　政府應提早撤辣

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署樓價指數跌幅連續3個月樓價均挫逾2%，跌勢明顯轉急，樓市辣招應當再作檢討以防樓價崩潰，令市場氣氛惡化及拖累整體經濟。今年首10個月樓價累跌3.97%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價跌幅更高達19.27%，已達當年承造八成樓按負資產的警戒線。

陳指出，樓價自5月起，至今連續6個月下跌，累積跌幅高達9.26%。至於10月份樓價持續下跌，主要受累本地主要銀行於9月中下旬大幅調高新造樓按封頂息0.5厘，加上息口仍然高企，兼逢市場靜觀《施政報告》出台，交投極為淡靜，業主賣樓多要減價才能成交所致。

展望11月份市況，減辣效應對樓價而言，只屬曇花一現的作用，樓價仍因應發展商低價開盤而令二手業主叫價持續受壓，料11月份樓價跌幅只能略為收窄，但仍料跌1.8%。發展商繼續採取「先求量，後求價」的低價開盤策略，12月份指數料將再跌1%至1.5%。

總括第四季樓價跌幅料達5%，全年計樓價料挫7%，屆時指數約報310.9點，將較2021年9月的歷史高位累挫近22%，意即當年若以八成按揭入市的業主也將墮入負資產行列。

政府如不盡快檢討及再修訂撤辣方案，恐樓價跌勢將延長至明年首季，為防樓價急跌帶來更多負資產，當局應慎重考慮提早在明年預算案前便要再調整辣招內容，以挽回市民入市信心。

租金走勢方面，差估署10月份租金指數報186.3點，按月升幅收窄至0.32%，預期第四季餘下兩個月，租金維持與10月相若的升幅穩步向好，料全年租金升幅約達6.67%。