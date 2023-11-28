人行行長潘功勝：內房問題對金融系統影響有限

內房問題持續困擾中國經濟。人民銀行行長潘功勝表示，中國在過去30年急速推動城市化，目前正處於過渡期，需要有調整措施，例如三、四線城市的住房需求下調，新屋需要亦轉向二手市場。他認為，樓市調整長遠來說，有利中國經濟可持續發展，但要防範短期的衝擊，並將其影響降低，又指內房問題對金融系統影響有限。

潘功勝在港出席「金管局與國際結算銀行(BIS)高級別會議」時稱，中央已出台一系列政策，包括降低首付比例，鼓勵商業銀行與借貸人重新協商按揭利率。同時，希望金融機構與支持發展商進行債務重組，或協議房企間進行收購、合併；目前已觀察到正面積極信號，包括首3季賣地數目回升、新屋銷售的跌幅收窄。

地方債問題方面，潘功勝認為，中國地方債主要用作投資基建，會產生有形資產，過去30年間均對實體經濟有正面影響；同時中國佔地廣寬，地方與地方之間有重大差異，目前大多數地方債均集中東部較發達的省份，只有部分發展中的省份面臨較大問題。

他指，中央亦採取一系列措施應對，包括要求地方政府發債要有規律，不容許有債務問題的省份繼續發債投資基建，同時確保地方政府問責，需要出售資產還債。中央金融機構會協助有問題的地方政府，根據市場準則進行債務重組，希望在相關措施陸續生效時，令地方債問題得到處理。