人行行長潘功勝：內地經濟更聚焦高品質及可持續發展

中國人民銀行行長潘功勝表示，目前中國的國內生產總值(GDP)總量已超過120萬億元人民幣，龐大的基數決定中國經濟難以維持過去每年8至10%的高速增長。同時，中國亦正經歷經濟轉型，過去的模式過度依賴基礎設施及房地產投資，未來將更重視高品質、可持續發展，並要更加重視經濟結構。

潘功勝在港出席國際結算銀行(BIS)高級會議時稱，中國擁有創新能力強、市場廣闊、基礎建設完善、產業鏈完整以及人力資源豐富等優勢，加上早期出台的一系列政策效應逐步顯現，相信2024年及以後中國經濟將保持健康增長。

他指，今年人行運用多種政策工具，包括下調存款準備金率，降低政策利率，帶動貸款報價利率(LPR)等市場利率下行等，為高品質發展創造良好的貨幣金融環境。下一階段，人行將繼續實施穩健的貨幣政策，並支持實體經濟發展。

另外，潘功勝亦提到，人民銀行將堅定維護香港的國際金融中心地位，會持續優化跨境人民幣業務政策體系，強化香港的國際資產管理中心和風險管理中心功能，支持香港打造亞太地區金融科技樞紐和綠色金融中心，堅定支持香港的金融穩定。