中原料下月私宅售價續跌　倘情況惡化波及金融體系

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，減辣後一手樓仍要低開，二手盤超低價才有承接，加上目前利率高企，經濟疲弱，估計12月指數將繼續下跌。

他又指，最新樓價指數比高位下跌約19.27%，部分屋苑跌幅超過兩成，現時樓市可謂危在旦夕，如繼續惡化下去，將再出現「金融海嘯」，勢必影響整個金融體系。如樓價下跌3成，銀主盤將會倍增，97年負資產慘況將會重現。

而施政報告減辣至今一個月，樓市交投稍見改善，11月一手市場錄約600宗成交，較上月倍增，二手成交量亦增加3、4成，惟樓價未能回穩，雖然近期外才買樓個案的確有所增加，惟佔比只約1成，並只集中個別地區及主要惠及豪宅市場。

事實上，新盤低開衝擊二手市場，現時市場壓力沉重，利率持續高企，近日拆息亦趨升，經濟數據疲弱並走下坡，香港環境十分嚴峻，估計政府不止要減辣，料很快會推行救市措施。如新盤低開能夠熱賣，發展商會繼續採低開策略，勢必影響二手樓價，料下月樓價指數繼續向下調整。

租金指數方面，10月私人住宅租金指數186.3點，按月升0.32%，連升9個月，今年累升6.15%，指數是近4年來高位。陳永傑指，政府推出一系列搶人才措施，吸引大量海外人才，推升了香港住屋需求，加上部份買家觀望後市轉買為租，支持租金上升，並跑驘樓價，相信市民未來仍要繼續捱貴租。