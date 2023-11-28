投委會：未經證監會認可另類投資計劃風險高

除了傳統的投資產品例如股票、基金、債券之外，零售投資者對新的投資產品亦有相當興趣。近年更出現另類投資例如海外農場、學生宿舍、酒莊、地皮等，吸引投資者的眼球。不過，類似的投資計劃或滲雜了集體投資計劃(CIS)元素，結構複雜，未必受到香港監管機構認可，投資者保障備受關注。

進行另類投資，可以直接買入相關資產，亦有其他種類的安排讓投資者選擇。以市場上一些海外農場投資計劃為例，計劃營運者通常會要求投資者簽署託管合約，由計劃營運者安排專人或團隊負責農場的日常種植或飼養和營運事宜，投資者毋須直接參與，但可以分享來自農場和銷售農產品的收益，甚至保證可獲取若干數量的農產品或金錢回報。

此外，也有海外地皮投資計劃，讓投資者按投資金額擁有部分相關地皮的權益，之不過他們並沒有地皮的日常控制權或營運決策權，例如不能佔有、使用或出租，而會由管理公司統一管理所有地皮份額。日後如地皮善價而沽，投資者可以分享有關回報。

事實上，很多另類投資原則上不受本港任何金融監管機構的規管，存在較高投資風險，更需要提防投資騙局。

假如另類投資計劃或安排具備CIS的元素，例如投資者對有關資產沒有日常控制權、有關資產是由管理公司代為管理，以及計劃／安排的目的是為投資者帶來回報等，那麼有關投資計劃／安排就可能屬於CIS。

相對一般的資產買賣，CIS的結構和運作比較複雜，可能會有前期收費和每年繳付的管理費等費用，亦可能會有投資鎖定期，期間不能隨時退出。投資者須清楚了解計劃條款，明白自己的權益和責任。

在現行監管下，除非得到豁免，否則CIS要得到證監會的認可，才可以向本港公眾公開銷售。然而那些疑似CIS的另類投資計劃，通常沒有得到證監會的認可，投資者也難以查證計劃是否受到海外監管機構的監管。

未經認可的投資安排會有較高投資風險，它們及其銷售文件未經證監會認可，產品本身未必適合香港公眾，而產品披露也不一定清晰及完善，投資者未必可以從中了解產品的特點和風險。證監會網站設有「非認可投資計劃警示」，該警示可包括涉及房地產、數碼代幣及首次代幣發行等非認可疑似集體投資計劃的安排，公眾可作查閱參考。