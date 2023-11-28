星金管局局長：「未能通過測試」加密貨幣最終將退場

近年加密資產急速發展，新加坡金管局局長孟文能(Ravi Menon)認為，「未能通過測試」的加密貨幣最終會退場；未來的貨幣體系將由央行數位貨幣(CBDC)、經代幣化銀行負債及「受監管良好」的穩定幣。

孟文能在港出席「金管局與國際結算銀行(BIS)高級別會議」時稱，由於加密貨幣無法保值，將不能成為真正貨幣，沒有人會將其積蓄投放於加密貨幣，又指「人們買賣加密幣只為賺快錢」。

不過，他認為，代幣化技術能解決跨境支付的問題，各國央行應該合作並加以利用，以解決跨境支付中最困難的結算問題。利用代幣化技術，會令支付過程更順暢，但在此之前，需要有完善的監管框架，例如加入智能合約，將監管要求等規則放在區塊鏈上，同時國際間亦合作研究一套監管框架。

同場的瑞典中央銀行行長Erik Thedéen指，瑞典的電子支付相當盛行，同時鄰近歐元區，瑞典央行準備在未來在跨境支付上接入歐元；但作為細小的外向型經濟體，坦言不會難以牽頭。