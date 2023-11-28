瑞銀財富管理：人民幣明年上升　美經濟6成機會軟着陸

強美元導致人民幣貶值，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆預期，人民幣明年將會升值，主要基於該行料內地刺激經濟的政策開始見效，加上預期美國聯儲局將於明年下半年開始減息，令資金流出美國，從而減少人民幣貶值壓力，並且有所上升。

胡一帆又指，若美國明年開始減息，將利好亞洲區明年出口表現。不過，在經濟及地緣政治持續不確定下，建議投資者明年應管理流動性；買入優質資產，尤其是預早部署債券；對沖市場風險；利用另類信貸分散配置等。

瑞銀財管預期，未來一年原油價格將在每桶90至100美元區間波動，將有利於創造收益策略，資者可獲得持久、多元化的額外收入來源。中期而言，中國經濟平均增長率將超過4%。

此外，胡一帆預期美國明年有6成機會出現「偏軟着陸」，標普500指數目標4,700點；美國10年期國債孳息率3.5%，而股票和債券均錄得正回報。她解釋，美國經濟增長放緩、通脹回落以及利率預期走低，意味着孳息率應會下降，為債券和股票估值帶來支持，而美國未出現嚴重衰退，應有助企業盈利繼續增長。

而美國經濟「強勁增長」的機會有兩成，標普500指數目標為5,100點、美國10年期國債孳息率5%。至於經濟「硬着陸」則有15%概率，屆時標普500指數跌至3,500點、美國10年期國債孳息率2.75%，股票將錄負回報，在投資者避險需求下，債券將出現正回報。