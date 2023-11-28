道期跌23點　布油企80美元水平

美匯指數報103.32；離岸人民幣(CNH)報7.1582；港匯企7.7950；美元兌日圓企148.5水平；歐元報1.0942；英鎊處1.2617。金價企穩2,000關，報2,013美元。油價輕微向上，布油報80.03美元，紐油報74.92美元。比特幣報37,131美元。道指期貨跌23點。

●市後關注點

-22:00 美國9月標普/Case-Shiller 20座大城市樓價指數；美國11月諮商會消費信心指數

-大家樂慨嘆整體業績未返疫前，半年究竟賺幾多？

-商湯指沽空機構狙擊並無依據，股價全日挫4.86%。

●滬綜指升6點，長安汽車創新高。

●中植爆煲投資者血本無歸，專家估算損失高達4368億。

●為應對內房不良貸款，內銀明年或需撥備近7000億。

●人行行長潘功勝：內房問題對金融系統影響有限。

●廣州政府指導物管收費，頂級物業每方米最多收呢個價...

●有何顧慮？傳會計師行倡美國高層訪港用「拋棄式手機」。

●星金管局局長：「未能通過測試」加密貨幣最終將退場。

●SHEIN據指秘密申請美國上市，估值逾5100億。

●瑞銀：內房市場最快明年次季復甦，呢類板塊或受惠...

-瑞銀：人民幣明年上升，美經濟6成機會軟着陸。

-瑞銀：印度股市今年回報料達雙位數。

●郭明錤：華為P70明年上半年面世，呢項規格大升級...

●港元1個月拆息升至5.59012厘，續創16年新高。

●差估署：10月私宅售價指數再挫2.16%，創逾6年低位。

●金管局余偉文：面對金融創新及改革等，各國須合作應對挑戰。

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