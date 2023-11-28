11 SKIES航天城交通總匯啓用　強化大嶼山交通網絡

位於香港國際機場航天城的本港首個一站式零售娛樂旅遊地標11 SKIES宣布，其基座的航天城交通總匯已正式啟用，提供16條專營巴士路線及其他交通服務，強化大嶼山連接鄰近口岸及市區的公共交通網絡。同時，昂坪360及全球最大型敞蓬觀光巴士遊營運商Big Bus Tours合作推出的全新「360大嶼山觀光巴士」，其中一站亦會在11 SKIES，方便市民及旅客往來大嶼山各景點地標。

航天城交通總匯位於11 SKIES基座，為串連包括11 SKIES在內的整個航天城與市區及口岸的交通總樞紐，專營巴士、港珠澳大橋口岸巴士、市區及大嶼山的士、觀光巴士及周邊酒店穿梭巴士，均會在航天城交通總匯設有上落客點，方便市民及旅客從東涌、市區及港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓，前往11 SKIES享受一站式的零售娛樂體驗及專業服務。

至今年年底，共16條專營巴士路線會在航天城交通總匯設站，覆蓋港九新界共14區，包括東涌、屯門、元朗、大埔、葵芳、天后、大角咀、將軍澳、藍田、油塘、慈雲山等，以及機場客運大樓與港珠澳大橋口岸。

11 SKIES亦有行人天橋貫通鄰近的亞洲國際博覽館、酒店及機場快綫博覽館站等。

此外，11 SKIES一直與旅遊業界緊密聯繫，加強合作。昂坪360及Big Bus Tours共同推出的「360大嶼山觀光巴士」，路線其中一站亦會在11 SKIES。「360大嶼山觀光巴士」將於11月29日開始營運，每日定時於昂坪360東涌纜車站開出，途經香港東涌世茂喜來登及福朋喜來登酒店、11 SKIES、香港天際萬豪酒店、香港迪士尼樂園，再返回東涌纜車站為終點，由此貫穿大嶼山各熱門景點及酒店設施。

11 SKIES總樓面面積逾380萬方呎，雲集超過800間店舖、涵蓋逾120種餐飲概念，以及8個首度亮相香港的世界級娛樂設施，將會是香港最大的室內娛樂空間。當中3座甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES已於2022年中啟用，租戶主要為金融及財富管理、醫養健康、跨境商業等專業服務。11 SKIES坐擁鄰近機場及港珠澳大橋的戰略地理位置，將會成為對外的超級門戶及連接粵港澳大灣區「1.5小時生活圈」8,600萬人口的橋頭堡。