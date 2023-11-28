羅德承：港人愛北上影響銷售 休閒餐飲壓力更大
2023年11月28日 17:55
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大家樂集團首席執行官羅德承
愈來愈多港人喜愛北上消費是不爭的事實，大家樂集團(00341)首席執行官羅德承亦坦言，集團10月份的銷售，特別是夜市及周末時段明顯較8、9月差，對於速食餐飲的影響不及休閒餐飲明顯。所幸隨着各大院校開學，機構飲食業務有明顯改善，生意能夠補回休閒業務的壓力，對全年表現有信心。
聖誕方面，羅稱，暫時收到頗多公司或者機構的查詢，公司也主動出擊，希望確保聖誕的消費。他形容「壓力一定有」，又謂上次重陽節假期有30多萬人北上消費，當時市場確實比較淡靜。
在開店計劃方面，他坦言，不會積極開拓香港休閒餐飲，而是在現有基礎上做好銷售；反而速食業務的機會更加多。反觀內地市場開拓更加進取，大家樂10月底在內地有160多家店舖，比起疫情前的約一百間，目前的盈利基礎更為紮實。即使內地顧客消費轉審慎，羅預告下半年還有多家店舖待開業。
大家樂人工成本上半財年升約一成，羅表示，人工確實比較高，公司會善用人手，把資源集中在比較賺錢的早、午時段，以擴大銷售，並在淡靜時段削減一些人手。至於原材料物價相對穩定。