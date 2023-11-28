期交所：最快明年首季推出中國國債期貨合約

香港期貨交易所宣布，推出10年期中國國債期貨合約的計劃，若獲監管機構批准及市場已經準備就緒，擬2024年第一季開始交易，惟實際交易日將適時以市場公告形式另行通知。

國債期貨合約為人民幣固定收益產品領域，以境內中國政府債券為基準的離岸利率風險管理工具。作爲離岸市場唯一的中國政府債券期貨合約，國債期貨合約旨在滿足離岸投資者日益增加的利率風險管理及交易需求。

據合約細則草案，相關債券為境內發行的10年期中國財政部國債，3厘年度票面息率，每年付息兩次，每張50萬元人民幣，而合約月份為最近期的兩個季月，即3月、6月、9月及12月，持倉限額為4萬張，大額未平倉合約為2,500張。另外，國債期貨合約的最後結算價將參考國債籃子釐定，將在相關期貨合約最後交易日前的一個月確定。

期交所將指定一名數據與計算服務提供者，按照期交所提供的流程及算法，確定債券池、國債籃子，以及計算每張合約對應的國債籃子的每日參考結算價，而該指定服務提供者將會在合約的首個交易日至最後交易日內的每一個服務提供者營業日計算及提供國債籃子及合約的每日參考結算價給期交所。關於國債籃子和參考結算價計算方法的詳細資料將適時以市場公告形式另行通知。

為方便市場參與者對國債期貨合約的交易和結算作好準備，期交所將於開始交易日的前一個營業日進行「開始交易前的安排」，國債期貨合約的交易代碼將於HKATS電子交易系統顯示，但尚未能交易；及國債期貨合約的資料將包括在按金計算風險參數檔案(RPF)以及結算及未平倉合約報表內。在開始交易日的前一個營業日，提供RPF檔案的目的是協助參與者預計於開始交易日交易時的按金要求。