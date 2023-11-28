港交所夥北京綠交所推綠色金融及可持續發展

她指出，雙方合作，連同港交所承諾實現碳中和及淨零排放等多項舉措，反映港交所積極應對氣候變遷、推動全球可持續投資生態圈發展，以及支持低碳經濟轉型的長期承諾。同時期待與北京綠色交易所緊密合作，共同探索區內和國際市場中的機遇，以建立更具氣候韌性的未來，並促進亞洲以至全球的可持續發展。

根據合作備忘錄，港交所與北京綠色交易所將共同推動兩地可持續發展，特別是在滿足中國對綠色基礎設施日益增長的投資需求和實現低碳轉型所產生的投資需求。兩家交易所也將進行綠色金融和轉型金融相關的研究，包括加強建設ESG標準、提升資訊披露等，並會探索碳市場的其他發展機遇。

北京綠色交易所於2008年成立，為北京市碳排放權交易唯一指定交易平台，並提供核證自願減排量(CCER)的集中統一交易與結算服務，負責全國溫室氣體自願減排交易系統的運作和管理。