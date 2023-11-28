滙豐：睇好印度信貸市場　債券收益較高

中國政府出台多項政策支持內地房地產市場，滙豐投資管理亞洲投資專員主管Geoffrey Lunt表示，隨着中國房地產融資危機負面影響消退，認為現在是重新審視亞洲信貸市場的好時機，偏好印度市場，因當地債券具高收益率及通脹回落。

他又指，宏觀形勢持續利好亞洲，該區並無經歷美國或歐洲經濟體相若的通脹及利率衝擊，同時享有更佳增長前景，並有助緩衝違約和評級下調對信貸市場的影響，而亞洲債券收益率一般高於西方市場，投資者或會因亞洲債市低波幅且優質而感到意外，特別是投資級別債。

至於中國經濟，該行認為挑戰主要來自消費信心疲弱、房地產行業持續走軟，以及出生率下降，儘管當局的扶持政策規模不及2008年，但對經濟仍有緩衝作用，預期中國經濟今年將實現約5%增長，2024年則約4.5%增長。

滙豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱認為明年難見到大幅度逆轉，相信行業整體趨向在低位企穩及正常化發展。而在政策取向推動下，她指出亞洲股市增長前景仍然較為有利，估值普遍吸引，而且外國投資者持倉比例仍然不高，相信盈利回穩會是支持明年股票回報的主要動力。