拼多多上季多賺37%　聯席CEO陳磊︰消費升級需求日盛

在美股上市的拼多多第三季業績表現亮眼，按照非公認會計準則(Non-GAAP)計算的經調整純利按年增長36.79%至170.27億元，列帳純利則增長46.73%至155.37億元。

從收入分項來看，上季來看線上營銷服務及其他服務的收入為396.87億元，按年增長39.34%；交易服務收入則為291.52億元，按年大增3.15倍。拼多多董事長、聯席首席執行官陳磊稱︰「我們能清晰地感受到經濟持續復甦，以及消費市場的潛力和韌性。隨着一系列促消費政策的實施，消費升級的需求日趨旺盛。」他又聲稱︰「我們從用戶行為也看到消費升級既關乎品質，也關乎價格......是消費者對優價好物的極致追求。」

話雖如此，陳磊口中的「消費升級」，更像是在形容於另一個平行時空。畢竟作為電商龍頭的阿里巴巴不斷強調要做好「價格力」、「回歸淘寶」，簡言之即是要用低價吸客。一向主力服務城市消費者、銷售貴價電子產品的京東，今年亦率先揭起「百億補貼」的大旗，明顯是要改走低價路線。

相比之下，主力服務低線城市買家、以折扣便宜貨作招徠的拼多多，居然在說「消費正在升級」。如果這不是拼多多的公關宣傳技巧的話，那麼只能說中國的富人與中產階層開始消費降級、「待富者」們則迎來消費升級，反映貧富差距正在收窄，實在是可喜可賀。