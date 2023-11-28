CFA發布加密資產估值指南　為何又警告不應盡信？

全球投資專業人士組織CFA協會發布加密資產估值指南，為投資專業人士提供最相關的估值模型和工具，以支援與智慧合約平台、去中心化應用程式和比特幣相關的加密資產分析。CFA協會指，主要目標是確保投資專業人士及投資專業行業了解當前的不同估值方法，以及討論當中的優缺點。

其中，包括智慧合約平台的估值，如以太坊(Ethereum)，可從兩個角度分析，包括將該平台視為網絡或現金流資產。其一，作為一個網絡在相對估值的基礎上，可以使用基於鏈上資料的定性框架去評估這些平台。此外，梅特卡夫定律(Metcalfe’s law)根據使用者數量的平方對網絡進行估值，可用於相對於其市值來對網絡進行估值。而作為一個現金流資產時，估值則涉及使用現金流量折現(DCF)模型。現金流量折現模型將這些平台收取的交易費用視為現金流。

在去中心化應用程式的估值，例如去中心化交易所，可以使用相對估值方法或使用現金流量折現模型的內在價值方法進行。市銷率、價格費用比率以及市值與淨資產比率等指標，可用於在同一行業內的不同去中心化應用程式在相對基礎上進行估值，或將其與傳統金融同業進行比較。現金流量折現模型將去中心化應用程式收集的協議收入視為現金流，並從中根據現金流成長和折現率假設，去計算內在價值。

該指南包括四個評估比特幣價值的模型：整體潛在市場、庫存流量比、梅特卡夫定律和生產成本模型。每個模型都源自於比特幣的潛在特徵，並對於比特幣是代表價值儲存或交換媒介均採取不同的觀點。由於每個模型僅基於比特幣的一個基本原理運作，此會導致出現限制。

CFA協會高級研究主管Rhodri Preece表示，指南為投資專業人士提供一個框架以全面分析加密資產的估值驅動因素，當中包括不同的基本特徵，如現金流量、增長率和代幣經濟學等。然而，目前的加密資產估值模型有其局限性，缺乏歷史數據亦令進行有效統計帶來挑戰，因此不應使用單一的評估模型或指標作分析。