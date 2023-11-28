馬鞍山開放式戶放售1年蝕沽　終劈逾百萬售305萬

半新盤迷你單位繼續蝕賣，馬鞍山薈朗開放式單位，約1年累減過百萬元，以305萬元成交，約7年帳面蝕7萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明表示，小西灣居屋佳翠苑B座低層15室，實用面積約438方呎，兩房間隔，享山景，10月於已補價自由市場叫價468萬元，最終以410萬元沽出，累減58萬元或約12%，呎價約9,361元。

●美聯盧浩指，天后耀星華庭中層C室，實用面積約322方呎，兩房間隔，外區用一直鍾情區內物業，約1個月前曾物色同屋苑另一個較低層單位，但未能成交，避免再度失機，睇樓後即還價，獲減32萬元，以598萬元成交，呎價約18,571元。

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九龍區

●香港置業曾家輝稱，長沙灣宇晴軒2座高層B室，實用面積約464方呎，兩房間隔，以738萬元放盤，減價約28萬元，以約710萬元易手，呎價約15,302元，較市價略低。

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新界區

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山薈朗2座低層B2室，實用面積約225方呎，開放式間隔，曾叫價415萬元，放盤約1年，近日已降價至335萬元，終以305萬元成交，呎價約13,556元，一手業主持貨約7年帳面蝕7萬元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山海栢花園4座低層E室，實用面積約434方呎，兩房間隔，望樓景，原先開價670萬元，放盤1星期，期間累減70萬元，減幅豹10.4%，獲買家以600萬元承接，呎價約13,825元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山嵐岸5座中層D室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望山景，放盤1個月，叫價720萬元，減幅約4.2%，獲買家以690萬元承接，呎價約13,193元，原業主持貨約4年，帳面虧蝕73萬元，單位期內跌價約10%。

●中原馮子峰稱，大圍柏傲莊II的7A座高層A室，實用面積約664方呎，套三房間隔，開價1,620萬元，現以1,398萬元沽出，呎價約21,054元，累減222萬元或約14%，原業主於2020年11月以1,421.2萬元一手買入，帳面蝕約23.2萬元。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺公屋華明邨耀明樓中層4室，實用面積約489方呎，一房間隔，附裝修，未補價第二市場開價268萬元，放盤兩個月，其後減價約10.9%，外區綠表客以238.8萬元購入，呎價約4,883元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋良傑樓高層4室，實用面積約375方呎，兩房間隔，區內首置綠表客見單位附設裝修，原業主增加議幅，累積減價達20萬元，於未補價第二市場以130萬元購入自用，呎價約3,467元。

●置安居蘇永耀稱，屯門新屯門中心7座中高層G室，實用面積約455方呎，望海景，以350萬元成交，呎價約7,692元。

●美聯潘正道指，深井豪景花園14座低層A室，實用面積約820方呎，套三房設計，獲區內換樓客議價後以560萬元承接，呎價約6,829元，原業主2009年以278萬元購入，持貨約14年帳面獲利282萬元。

●利嘉閣鄺皓聰稱，青衣翠怡花園6座高層H室，實用面積約443方呎，兩房間隔，外區上車結婚客，獲減價80萬元，最終以500萬元成交，呎價約11,287元，原業主於2017年以約500萬元買入。

●中原黃宏超表示，東涌居屋裕泰苑B座高層1室，實用面積約381方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價349萬元，吸引白居二上車客承接，議價11萬元，以338萬元成交，呎價約8,871元，原業主一手買入，帳面獲利約140萬元，升值約71%。

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