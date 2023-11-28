【科技猛進】華自研晶片性能媲美Intel　華為新手機有驚喜

內地官媒報道，新國產晶片「龍芯3A6000」採用中國自主設計的指令系統及架構，毋須依賴任何國外授權技術，是中國自主研發、自主可控的新一代通用處理器，總體性能可與英特爾(Intel)第10代酷睿(Intel Core)4核處理器媲美。

據介紹，該晶片主打高端嵌入式電腦、桌面、伺服器，性能達到國際市場主流水平。基於LA664處理器核，單核定或浮點性能分別提升60%和90%等。同期還推出打印機主控晶片「龍芯2P0500」，是內地首款基於自主指令系統的打印機主控晶片。

華為傳邀4智選車企合作

另外，內地品牌手機亦逐漸抬頭。天風國際證券分析師郭明錤在社交平台「爆料」，預期華為的P70系列將於明年上半年推出。其中的拍攝硬件有兩大賣點：採用長焦潛望鏡鏡頭，以及採用高階一吋感光元件搭配特別的1G6P混合鏡頭。由於製作上採用模壓玻璃，1G6P鏡頭的價格約為其他鏡頭的4至5倍。

至於華為的汽車業務，除了早前確認獲內地長安汽車入股之外，據報「華為智選車」的4間合作夥伴都收到邀請加入新合資公司，其餘3間公司為賽力斯、江淮汽車及奇瑞。有指華為與車企有3種合作模式，分別是標準化零部件供應模式、HI模式(Huawei Inside)以及鴻蒙智行，當中最後一項將會是華為參與度最深的一項。