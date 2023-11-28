新盤搶客戰再起　新界大盤落實周六首輪開賣

新盤市場再起雲湧，新界區大型上車新盤今日(28日)加推170伙，敲定周六(12月2日)展開首輪銷售。東九龍亦有重建項目即將加入戰團，預計短期可獲批預售，最快明年首季推出。

YOHO WEST再加推170伙 將於周六開售350伙

今日加推單位實用面積303至696方呎，涵蓋一房至三房連套房及工作間間隔，折實售價由372.54萬至1,097.07萬港元，呎價約10,937至16,682元，售價入場單位為2A座16樓A6室，屬於實用面積303方呎的一房戶。

整批單位折實平均呎價約12,437元，由於包含較多高層及向南天水圍公園景單位，故價錢有所提升，實屬原價加推。

至於周六銷售單位將包含價單第1至3號，戶型由一房至三房連套房及工作間間隔，折實售價由299.96萬至1,099.82萬元，呎價約10,000至16,701元。

項目將於周四下午2時截標，周六上午8時半開售，是次將分為A及B組銷售時段，其中A組買家須購買最少1至4伙指明住宅單位，B組買家則可購買1至2伙單位。

天璽再沽四房戶 成交價逾9453萬元

澐璟海景三房售2675萬 項目至今累售102伙

發展商指，項目至今累售102伙，總成交金額近52億元。

維港滙II逾千呎單位4930萬售出

此外，由該集團等發展的旺角ONE SOHO，今日亦沽出1個單位，該盤21樓A7室，實用面積320方呎，成交價逾665萬元，呎約20,797元。

大埔林海山城再沽2伙 涉資5060萬元

其中售價較高的10座3樓B室，實用面積1,568方呎，以3,100萬港元易手，呎價約19,770元。另一伙為15座3樓D室，實用面積1,225方呎，成交價為1,960萬元，呎價約16,000元。

啟德維港1號沽頂層特色戶 成交價2160萬元

至於另一伙成交為2A座9樓C室，實用面積440方呎，兩房開放式廚房間隔，以826.9萬元成交，呎價約18,793元。

恒地必嘉坊GREENWICH本月再售11伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，本月售出單位當中，兩伙由外地合資格專才買家購入，而整批成交平均呎價約19,256元，最高呎價為20樓L室，為實用面積264方呎一房戶，成交呎價約21,536元。

對於近前市場新盤減價促銷情況，他指出，都要視乎項目所在地區，以及自身規模大小，想加快銷情便調節價格，認為供應較小的市區盤減價機會相對較小。隨着政府減辣，息口將見頂，預期樓價有機會於明年回升。

發展商亦介紹必嘉坊BAKER CIRCLE系列物業管理服務，將提供郵件代寄、暫收包裹、代安排五星級酒店餐飲到會服務等。

此外，剛獲頒銀紫荊星章的恒地執行董事孫國林亦有出席記者會，他表示，集團着重環保節能，如管理團隊採用的制服，沿用膠樽、舊制服二次回收並製成布料。樓市方面，認為現時餘下的樓市辣招，理應全面撤銷。

九龍灣觀塘道住宅項目設2座共807伙 最快明年首季推

●東九龍將有全新樓盤加入戰線，王新興集團旗下九龍灣觀塘道住宅發展，為該公司首個香港發展項目，預計短期內可獲批預售樓花，最快明年首季推出。

該集團董事總經理王惠貞表示，該盤將提供約52萬方呎樓面面積，兩幢住宅建於基座商場之上，住宅及商業樓面分別約46萬及6萬方呎，總單位量為807伙。戶型涵蓋開放式至四房，當中兩房將佔超過一半，實用面積約400至500多方呎，關鍵日期為2025年6月。

展望樓市發展，她指出，利息上升市民審慎入市，但市場亦累積了購買力，而政府積極吸納專才，租務市況表現理想，反映市場對住屋有實際需要。現時樓價已從高位回落超過一成，建議政府考慮將餘下樓市辣招全面取消，認為樓市不應大起大落，平穩發展最理想。