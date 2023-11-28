美股偏軟　道指微跌　拼多多逆市漲18%

美股周二早段偏軟，道指跌6點，報35,327點；標指跌8點，報4,541點；以科技股為主的納指跌34點，報14,206點。港股夜期報17,303點，跌35點，低水51點。

在美股上市的拼多多第三季業績表現亮眼，按照非公認會計準則(Non-GAAP)計算的經調整純利按年增長36.79%至170.27億元，列帳純利則增長46.73%至155.37億元。拼多多早段升18%，報138.95美元。

隨着近月歐美通脹數據回落，市場正在憧憬加息周期結束，貨幣政策未來逐漸從緊縮走向寬鬆。不過，國際清算銀行(BIS)總裁卡斯滕斯(Agustin Carstens)表明，未來一段時間將處於高通脹、低增長的環境，直指「抗通脹將會是一條漫漫長路」。

他指出，各國在新冠疫情期間的刺激政策力度過大，加上俄烏戰爭推高大宗商品價格，導致2021年通脹快速飆升；雖然環球央行已迅速應對，致力將通脹控制在2至3%的目標區間，但目前核心通脹仍然偏高，相信經濟活動將「無可避免地減慢，令經濟快速反彈並不容易」。

另邊廂，歐洲央行行長拉加德表明，雖然通脹壓力正在放緩，但中長期而言，穩定物價的工作仍未完成。她又透露歐洲央行可能會開始討論結束1.7萬億歐元規模的緊急抗疫買債計劃，意味着歐洲央行有望開始「縮表」。英倫銀行高級官員亦表示，有需要把貨幣政策維持在「限制性」水平一段長時間。

值得留意的是，卡斯滕斯認為，亞洲在應對宏觀經濟挑戰方面有着一定的優勢。他指出，在亞洲金融危機後，亞洲各國政府建立穩健、宏觀的金融政策，以確保金融體系穩定，同時有助應對疫情後的高通脹環境。