外資料內銀撥備增6千億　為內房不良貸「墊底」

以建行為例，9月底止第三季撥備前盈利及淨利息收入，分別按年倒退4.95%及5.59%，跌幅均遠超上半年跌勢。外媒形容，內銀一直受到不良貸飆升及淨息差下行困擾，目前有可能首次被要求向開發商提供無抵押貸款，對內銀業務更是雪上加霜，預計明年可能針對房地產不良貸作額外撥備的規模，約佔明年撥備前利潤的21%。報道又引述內銀內部人士稱，銀行目前正評估裁員等潛在選項。

中植投資者恐失3970億

坊間亦估計，內地民營資產管理公司中植集團「爆煲」，大多與房地產掛鈎的投資產品有關。有法律人士對外媒稱，中植系投資者可能承擔達560億美元(逾3,970億元人民幣)損失。然而，潘功勝面對於內房拖累經濟的問題時表示，中國在過去30年急速推動城市化，現時如三、四線城市的住房需求下調等，是發展過程中必然經歷的調整，雖然短期仍須防範衝擊，但中央已推出一系列政策，目前漸見正面積極信號。

中指研究院最新報告顯示，11月以來主要城市的樓市成交按年仍見下降，一線、三線與四線城市成交面積按年跌幅同樣顯著，分別為29.22%及26.78%。惟瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)大中華區股票主管李智穎相信，中央政府清楚房地產行業需要支持，料行業最快明年第二季至下半年開始復甦，短期則不建議投資內房股債。內銀股方面，隨着預期內地經濟進一步回暖，將為該板塊帶來支持。

潘功勝：地方債獲緩解

撇除樓市調整對金融市場溢出效應，潘功勝昨也提及地方債問題，指當局已採取一系列措施應對，又鼓勵金融機構協助有問題的地方政府，以市場準則進行債務重組，冀相關措施陸續見效，令地方債問題得到緩解。

另一方面，近期海外投資者對中國資產的信心回暖，內地財政部公布，將於12月12日在港發行今年第4期人民幣國債，發行規模為100億元人民幣，為年內財政部在港發行的最後一期離岸人民幣國債，全年累計發行規模將按計劃增至500億元人民幣。

瑞銀財管CIO亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆預期，人民幣明年將會升值，主要基於該行料內地刺激經濟的政策開始見效，加上預期美國聯儲局明年下半年開始減息，令資金流出美國，從而減少人民幣貶值壓力。