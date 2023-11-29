陳錦興：汽車零部件板塊向好 呢隻股盈利能力強

京東方精電主要從事汽車及工業顯示屏業務，具備單色顯示屏製造產能以及薄膜電晶體(TFT)及觸控屏顯示模組裝配產能。母公司為京東方，一家領先的半導體顯示技術供應商。公司為京東方唯一車載顯示及系統營運平台，在大中型顯示屏模組方面、汽車智能座艙顯示屏處全球領先地位。

公司中期盈利按年倒退19%至2.02億元，主因價格調整及成都新廠房的額外成本，收入按年上升8%至52.1億元，增長主要受惠於TFT及觸控屏顯示模組生產能力的提升，以及內地新能源汽車市場整體產銷量增加。

新廠營運增規模效益

期內，汽車顯示屏業務及工業顯示屏業務的收入佔比約分別為88%及12%。當前，駕駛艙內對更大、更多顯示器的需求不斷增加，預期至2026年內地市場規模達1,000億元人民幣，京東方精電料是直接受惠者。

當成都新廠房提升產能，且展現規模效益，公司的盈利能力將增強。現價計，該股預測市盈率12倍，估值不昂貴。投資者正憧憬明年電動車景氣度持續，預期該股仍處反覆上升軌，建議候8元水平吸納，中線上望10元，支持位7.2元。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)