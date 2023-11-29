施羅德：內地經濟釋出正面信號

踏入11月，目前依然對股票市場持較為積極的態度，除當下估值具吸引力，近期亦陸續出現正面因素，當中有幾個變化非常值得關注。

首先，內地於今年10月底召開中央金融工作會議，並首次將金融工作提升到「中央」層次，與經濟工作看齊，可見金融工作的重要性被大幅提升。會議首次提出「金融強國」，指明金融的健康發展與國民經濟和民生息息相關。這無疑把金融推到了舞台中央，期待未來有更多積極的政策出台。

投入萬億資金撐市

其次，中央財政罕有地在今年中臨時提升赤字率至3.8%，釋放約一萬億元人民幣資金，並將5,000億元人民幣用於今年，這或將顯著帶動第四季的經濟增長，並為2024年經濟開局奠定不錯的基礎。然而，這意識到當中存在一些影響因素。從歷史上看，中央財政只佔國內財政支出的15%左右，而地方政府佔85%。另在近年土地市場低迷的背景下，地方政府的非稅收入持續下滑，近兩年的稅收收入亦因經濟周期的緣故相對低迷。

再者，工業品價格開始反彈。9月份製造業採購經理指數（PMI）重新回到50以上的擴張區域，其中特別值得關注的是主要原材料購進價格，自5月起已是連續4個月回升，9月已回升至59.4的歷史中樞水平。

價格回升進一步刺激貿易和生產，令生產指數亦出現回升。這種變化是正面的，原材料價格的變化或會間接帶動工業品出廠價格的變化，改善製造業企業的利潤情況，有助防止通縮。然而，10月製造業PMI再度回落，重陷收縮區間，而入秋後的消費和房地產市場和出口表現仍有待觀察。

股市具備轉勢條件

還有的是，在時隔6年後白酒龍頭的批價再次獲批上調。其批價已經多年未曾調整，此次獲批具有標誌性意義，或許代表着商品價格的定價機制將更加市場化，這增強了投資者的信心。

由此可見，內地股票市場雖然積弱，但正面因素是在累積的。從靜態的資產配置角度來看，當前股票市場估值具備轉強的基礎。隨着積極因素逐步累積，或許會出現量變到質變的過程，正好是加大研究和捕捉投資機會的時刻。

施羅德基金管理（中國）有限公司首席投資官 安昀