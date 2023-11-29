道指升83點　油金高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.47%，報102.72；港匯見7.7941；離岸人民幣(CNH)報7.1292；美元兌日圓處147.12；歐元報1.1003，英鎊報1.2711。金價處2,043.76美元。布油報81.47美元，紐油報76.61美元。比特幣(Bitcoin)升1.4%，報3.77萬美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水20點。

●道指收報35,416點，升83點或0.24%；標指收報4,554點，升4點或0.09%；納指收報14,281點，升40點或0.29%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,290點，跌63點或0.37%。

●11月恒生指數夜期收報17,327點，跌11點，低水27點，成交12,609張。

●紐約期油收報每桶76.41美元，升1.55美元或2.1%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.68美元，升1.7美元或2.1%。

●紐約期金收報每安士2,040美元，升27.6美元或1.4%。

●英國富時100指數收報7,455點，跌5點或0.07%；德國DAX指數收報15,992點，升26點或0.16%；法國CAC指數收報7,250點，跌15點或0.21%。

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