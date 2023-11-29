港股跌勢持續　美團重挫8%　濠賭股受壓

港股在期指結算日跌勢持續，恒生指數高開4點即倒跌近200點，低見17,157點，暫維持約150點跌幅。國企指數跌60點；科技指數跌40點，主板成交280億港元。

大型科網股領跌美團績後被洗倉，股價挫8.4%，是表現最差藍籌；百度跌4.1%；阿里巴巴跌2%；京東集團及小米集團跌0.5%；騰訊跌0.4%；攜程跌0.3%。

金融股個別發展，內險股沽壓較重，中國平安跌1.7%；中國人壽跌1.3%。招商銀行跌0.7%；香港交易所跌0.5%；建設銀行跌0.2%；滙豐控股及工商銀行無起跌。中國銀行升0.3%；友邦保險升0.1%。

濠賭股全線捱沽，澳博跌3.6%；金沙中國跌3.4%；銀河娛樂跌3.3%；永利澳門及美高梅中國跌2.9%；新濠國際跌2%。

【09:20】港股窄幅上落 美團挫7% 騰訊向好

港股開市靠穩，恒生指數升4點，報17,359點；國企指數高開2點，報5,959點；科技指數升4點，報4,004點。

大型科網股個別發展，美團績後沽壓持續，開市挫7.7%，報95港元，失守「紅底」；百度跌2.1%；阿里巴巴跌0.5%；小米集團升0.5%；攜程升0.9%；騰訊及京東集團升1%。