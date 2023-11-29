芒格離世！重溫4大投資要訣　最緊要「咪做傻事」？

美國「股神」巴菲特的多年戰友、被譽為「股神軍師」的巴郡副董事長芒格(Charlie Munger)周二(28日)離世，終年99歲。巴菲特在聲明中表示，「沒有芒格，巴郡就不可能達到今天的地位」，並稱讚芒格拓寬了他的投資策略。

芒格活了近一個世紀，見識過不同的市場環境，憑藉其人生智慧及投資經驗，奠定了投資大師的地位。芒格是市場公認的成功投資者，過去曾經分享過以下四大投資心得，大家再看可能會獲得啟發。

【1、着重公司質量】

芒格曾說過，一隻股票從長遠來看，很難獲得比他所獲得的基礎業務更好的回報。如果一家企業在20或30年內，從資本中賺取18%的收益，即使你付出了看起來很昂貴的價格，回報或很好。相反，如果企業在40年內賺取6%資本，而你持有40年，你的回報與6%的回報並無太大分別，即使你最初以很大的折扣去購買。

股價以外，投資者也需在其他績效指標(如ROIC)的背景下分析，價格昂貴的高投資回報率股票，或許會好過便宜的低投資回報率股票，換句話說，便宜的價格並不等於是好的投資。

【2、瞄準優質企業】

芒格曾說過：「所有明智的投資都是價值投資」，由此可見芒格的投資理念是摒棄短期的經濟波動，並瞄準個別優質的企業而長期持有。

他説過不太關注宏觀經濟趨勢，並指「就像天氣一樣，我會忽略短期的天氣，並盡可能使用所擁有的任何資本進行投資，並在結果下跌時，接受結果；我所做的只是抓住一切機會，希望有所收穫」。

【3、切忌太多元化】

分散投資可以分散風險，但同時間管理太多股票，或會因為愈難追蹤而影響回報。芒格曾說過：「過度多元化的想法是瘋狂」，他認為過度多元化是有成本，且會難以了解每一間公司，故建議若真的有需要持有大量數目的股票，更好的方法是買入指數基金。

【4、避犯愚蠢錯誤】

芒格認為，股市是少數幾個可以通過在很長一段時間內做出平均、冷靜的決策，令你成功取得高於平均水平的回報。芒格深明，成功的投資與避免愚蠢的錯誤有關，你不必是天才，只需避免「做傻事」，收穫會比那些努力做聰明事的人要多。