雷軍向母校武漢大學捐贈13億人幣　創全國高校紀錄

身為武漢大學標誌性的傑出校友，雷軍的求學創業故事一直為歷代學子津津樂道。在武大求學期間，雷軍只用兩年時間便修畢大學4年所需的全部學分。畢業後不久，他加入北京金山軟件有限公，並帶領公司一路成長。2010年4月，雷軍創立小米公司，如今小米已經是全球前三名的智能手機生產商。

雷軍曾不只一次表示，武漢大學所在地珞珈山是開啟夢想的地方，在武漢大學所學到的專業知識和學習能力，為他之後的創業打下良好基礎。為了感恩及回饋母校，畢業僅6年後的1997年，雷軍就開始向母校捐贈，在武漢大學設立「騰飛獎學金」，此後雷軍先後向母校捐贈設立武漢大學「雷軍獎學金」等多個捐贈項目。2016年10月，雷軍捐贈支持武漢大學興建人工智能(AI)教學科研大樓，今年6月大樓剛投入使用。

武漢大學並向雷軍頒發捐贈證書及卓越教育貢獻獎牌。雷軍指，在他和眾多校友的心目中，武大就是全球最好的大學，每個人都可以用實際行動回饋母校。他指，關於捐款從來不主張攀比。武大130周年校慶，許多校友都積極捐款，每一份捐款都是校友對母校的愛，分量都一樣重。